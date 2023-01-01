Милые обманщицы
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Милые обманщицы

Милые обманщицы (сериал, 2010) смотреть онлайн

2010, Pretty Little Liars 2 сезона
Триллеры, Мелодрамы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Дружба Спенсер, Ханны, Арии и Эмили прекратилась после исчезновения их общей лучшей подруги Элисон. Спустя год после еe исчезновения, девушки начинают получать загадочные сообщения от анонима, который знает все их секреты и угрожает их раскрыть...

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Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Милые обманщицы»

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