Медвежонок Бамси и замок разбойников. Серия 8
Wink
Детям
Медвежонок Бамси и замок разбойников
1-й сезон
8-я серия

Медвежонок Бамси и замок разбойников (мультсериал, 2014) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

8.52014, Bamse och tjuvstaden
Мультсериалы, Приключения6+

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О сериале

Накануне дня рождения Черепашкина Бамси и его друзьям предстоит отправиться в путешествие, которые будет наполнено опасными приключениями. Всe, ради того, чтобы помешать коварным планам риса Рейнарда.

Страна
Швеция
Жанр
Комедия, Семейный, Мюзикл, Приключения, Мультсериалы
Качество
SD
Время
7 мин / 00:07

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Медвежонок Бамси и замок разбойников»