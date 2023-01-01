Медвежонок Бамси и замок разбойников
Wink
Детям
Медвежонок Бамси и замок разбойников

Медвежонок Бамси и замок разбойников (мультсериал, 2014) смотреть онлайн

8.52014, Bamse och tjuvstaden 1 сезон
Мультсериалы0+
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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Накануне дня рождения Черепашкина Бамси и его друзьям предстоит отправиться в путешествие, которые будет наполнено опасными приключениями. Всe, ради того, чтобы помешать коварным планам риса Рейнарда.

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Рейтинг

6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Медвежонок Бамси и замок разбойников»

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