Медвежонок Бамси и замок разбойников (мультсериал, 2014) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
8.52014, Bamse och tjuvstaden
Мультсериалы0+
Серия в подписке «Wink Дети»
Сезоны и серии
- 0+8 мин
Медвежонок Бамси и замок разбойников
Сезон 1 Серия 1
- 0+8 мин
Медвежонок Бамси и замок разбойников
Сезон 1 Серия 2
- 0+8 мин
Медвежонок Бамси и замок разбойников
Сезон 1 Серия 3
- 0+8 мин
Медвежонок Бамси и замок разбойников
Сезон 1 Серия 4
- 0+8 мин
Медвежонок Бамси и замок разбойников
Сезон 1 Серия 5
- 0+8 мин
Медвежонок Бамси и замок разбойников
Сезон 1 Серия 6
- 0+8 мин
Медвежонок Бамси и замок разбойников
Сезон 1 Серия 7
- 0+8 мин
Медвежонок Бамси и замок разбойников
Сезон 1 Серия 8
- 0+8 мин
Медвежонок Бамси и замок разбойников
Сезон 1 Серия 9
- 0+8 мин
Медвежонок Бамси и замок разбойников
Сезон 1 Серия 10
О сериале
Накануне дня рождения Черепашкина Бамси и его друзьям предстоит отправиться в путешествие, которые будет наполнено опасными приключениями. Всe, ради того, чтобы помешать коварным планам риса Рейнарда.
Сериал Медвежонок Бамси и замок разбойников 1 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаШвеция
ЖанрМультсериалы
КачествоSD
Время7 мин / 00:07
Рейтинг
6.1 IMDb
- КРРежиссёр
Кристиан
Рюлтениус
- ПХАктёр
Петер
Хабер
- МААктёр
Морган
Аллинг
- СКАктёр
Стив
Кратц
- МХАктёр
Магнус
Харенстам
- ЛААктёр
Лейф
Андре
- ТБАктёр
Томас
Больме
- ТШАктриса
Теа
Шерне
- ШНАктёр
Шебли
Ниаварани
- ИЛАктриса
Иа
Лангхаммер
- МБАктриса
Мария
Больме
- ТТСценарист
Томас
Тивемарк
- ЙКСценарист
Йохан
Киндблом
- РАСценарист
Руне
Андреассон
- АЗАктёр дубляжа
Андрей
Зайцев
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Кузнецова
- АЛАктёр дубляжа
Андрей
Лёвин
- АВАктёр дубляжа
Александр
Васильев
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Стрелков