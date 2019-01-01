Медики, линия жизни. Сезон 1. Серия 51
Wink
Сериалы
Медики, линия жизни
1-й сезон
51-я серия
8.12019, Médicos, línea de vida
Драмы, Приключения18+

Медики, линия жизни (сериал, 2019) сезон 1 серия 51 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Гонсало Олмедо - идеалист, преданный своему делу терапевт, становится главврачом больницы после внезапной смерти своего предшественника. После вступления в должность он обнаруживает недостатки системы здравоохранения. Гонсало создает группу блестящих профессионалов, которые лечат самые сложные случаи, и в то же время пытается залечить раны своей собственной души.

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Страна
Мексика
Жанр
Семейные, Приключения, Драмы, Фэнтези
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.6 IMDb