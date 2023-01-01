Медики, линия жизни
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Медики, линия жизни
8.12019, Médicos, línea de vida 1 сезон
Драмы, Семейные18+

Медики, линия жизни (сериал, 2019) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Гонсало Олмедо - идеалист, преданный своему делу терапевт, становится главврачом больницы после внезапной смерти своего предшественника. После вступления в должность он обнаруживает недостатки системы здравоохранения. Гонсало создает группу блестящих профессионалов, которые лечат самые сложные случаи, и в то же время пытается залечить раны своей собственной души.

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Рейтинг

7.6 IMDb