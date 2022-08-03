Медики, линия жизни (сериал, 2019) сезон 1 серия 53 смотреть онлайн бесплатно

Гонсало Олмедо - идеалист, преданный своему делу терапевт, становится главврачом больницы после внезапной смерти своего предшественника. После вступления в должность он обнаруживает недостатки системы здравоохранения. Гонсало создает группу блестящих профессионалов, которые лечат самые сложные случаи, и в то же время пытается залечить раны своей собственной души.

