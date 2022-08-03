Медики, линия жизни (сериал, 2019) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн бесплатно

Медики, линия жизни. Сезон 1. Серия 9
Медики, линия жизни
1-й сезон
9-я серия
8.22019, Médicos, línea de vida
Драма, Семейный18+

Гонсало Олмедо - идеалист, преданный своему делу терапевт, становится главврачом больницы после внезапной смерти своего предшественника. После вступления в должность он обнаруживает недостатки системы здравоохранения. Гонсало создает группу блестящих профессионалов, которые лечат самые сложные случаи, и в то же время пытается залечить раны своей собственной души.

Страна
Мексика
Жанр
Семейный, Приключения, Драма, Фэнтези
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.4 IMDb