Машкины страшилки (мультсериал, 2016) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн

Машкины страшилки. Сезон 1. Ужасная быль о том, как мальчика перевели в другую школу
Наша Маша – человек бесстрашный. Своей храбростью она хочет поделиться со всеми детишками. Для этого девчушка рассказывает жуткие истории, в которых обыгрываются основные детские страхи, и убеждает зрителей, что на самом деле в них нет ничего страшного, а все фобии – лишь игра воображения.

Россия
Мультсериалы
SD
5 мин

8.1 КиноПоиск
6.3 IMDb