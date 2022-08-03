Машкины страшилки. Сезон 1. Тревожный сказ о потерявшемся котенке
Wink
Детям
Машкины страшилки
1-й сезон
4-я серия

Машкины страшилки (мультсериал, 2014) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

8.72014, Машкины страшилки. Сезон 1. Тревожный сказ о потерявшемся котенке
Мультсериалы, Для самых маленьких0+

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О сериале

Наша Маша – человек бесстрашный. Своей храбростью она хочет поделиться со всеми детишками. Для этого девчушка рассказывает жуткие истории, в которых обыгрываются основные детские страхи, и убеждает зрителей, что на самом деле в них нет ничего страшного, а все фобии – лишь игра воображения.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мультсериалы, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
5 мин / 00:05

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
6.2 IMDb