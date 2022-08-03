WinkДетямМашкины страшилки1-й сезон7-я серия
Машкины страшилки (мультсериал, 2015) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
8.72015, Машкины страшилки. Сезон 1. Угрюмый завет о сопливом мальчике
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
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О сериале
Наша Маша – человек бесстрашный. Своей храбростью она хочет поделиться со всеми детишками. Для этого девчушка рассказывает жуткие истории, в которых обыгрываются основные детские страхи, и убеждает зрителей, что на самом деле в них нет ничего страшного, а все фобии – лишь игра воображения.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Мультсериалы, Для самых маленьких
КачествоSD
Время5 мин / 00:05
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
6.2 IMDb