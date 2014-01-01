Машкины страшилки. Сезон 1. Чудовищная быль о том, как некоторые боятся чудовищ
Wink
Детям
Машкины страшилки
1-й сезон
3-я серия

Машкины страшилки (мультсериал, 2014) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

8.72014, Машкины страшилки. Сезон 1. Чудовищная быль о том, как некоторые боятся чудовищ
Мультсериалы0+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Наша Маша – человек бесстрашный. Своей храбростью она хочет поделиться со всеми детишками. Для этого девчушка рассказывает жуткие истории, в которых обыгрываются основные детские страхи, и убеждает зрителей, что на самом деле в них нет ничего страшного, а все фобии – лишь игра воображения.

Сериал Машкины страшилки 1 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Качество
SD
Время
5 мин / 00:05

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
6.3 IMDb