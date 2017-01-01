WinkДетямМашкины страшилки1-й сезон25-я серия
Машкины страшилки (мультсериал, 2017) сезон 1 серия 25 смотреть онлайн
8.72017, Машкины страшилки. Сезон 1. Пугающее происшествие в цирке
О сериале
Наша Маша – человек бесстрашный. Своей храбростью она хочет поделиться со всеми детишками. Для этого девчушка рассказывает жуткие истории, в которых обыгрываются основные детские страхи, и убеждает зрителей, что на самом деле в них нет ничего страшного, а все фобии – лишь игра воображения.
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы
КачествоSD
Время5 мин / 00:05
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
6.3 IMDb