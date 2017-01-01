Маша и Медведь (мультсериал, 2017) сезон 10 серия 70 смотреть онлайн

WinkДетямМаша и Медведь10-й сезон70-я серия
8.62017, Маша и Медведь. Звезда с неба
Мультсериалы0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Как вы думаете, сложно ли достать звезду с неба? Для наших героев нет ничего невозможного! Нужно только построить ракету и взять с собой парочку верных друзей, и незабываемые приключения вам обеспечены. Мишка, Маша и Панда не только побывали на луне, но и привезли Медведице желанный подарок. Какой? Конечно, космический!
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы
КачествоSD
Время8 мин / 00:08
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.4 IMDb
- ОКРежиссёр
Олег
Кузовков
- ОУРежиссёр
Олег
Ужинов
- ДЧРежиссёр
Денис
Червяцов
- МНРежиссёр
Марина
Нефедова
- АКАктриса
Алина
Кукушкина
- ВСАктриса
Варвара
Саранцева
- ЮЗАктриса
Юлия
Зуникова
- БКАктёр
Борис
Кутневич
- ЭНАктёр
Эдуард
Назаров
- МКАктёр
Марк
Кутневич
- ИКАктриса
Ирина
Кукушкина
- ЕКАктриса
Екатерина
Кутневич
- ПЧАктёр
Прохор
Чеховской
- ДВАктёр
Диомид
Виноградов
- ОКСценарист
Олег
Кузовков
- ОУСценарист
Олег
Ужинов
- НРСценарист
Наталья
Румянцева
- ДЧСценарист
Денис
Червяцов
- АДПродюсер
Андрей
Добрунов
- ДЛПродюсер
Дмитрий
Ловейко
- ОКПродюсер
Олег
Кузовков
- МРПродюсер
Марина
Ратина
- ИТХудожник
Илья
Трусов
- АХХудожник
Александр
Храмцов
- НКХудожница
Наталья
Курбатова
- ЮИХудожница
Юлия
Ивашкина
- ВБКомпозитор
Василий
Богатырёв