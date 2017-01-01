Маша и Медведь (мультсериал, 2017) сезон 10 серия 70 смотреть онлайн

Как вы думаете, сложно ли достать звезду с неба? Для наших героев нет ничего невозможного! Нужно только построить ракету и взять с собой парочку верных друзей, и незабываемые приключения вам обеспечены. Мишка, Маша и Панда не только побывали на луне, но и привезли Медведице желанный подарок. Какой? Конечно, космический!



Сериал Маша и Медведь 10 сезон 70 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.