Маша и Медведь (мультсериал, 2017) сезон 10 смотреть онлайн

Маша — невероятно активная девочка, которая никогда не сидит на месте и считает, что весь мир создан для неe одной. Машина индивидуальность не знает границ, поэтому урок труда легко оборачивается строительством парусного корабля, а набор художника — в разукрашивание всего леса.

