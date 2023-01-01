Маша и Медведь
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Маша и Медведь

Маша и Медведь (мультсериал, 2010) смотреть онлайн

8.52010, Маша и Медведь 11 сезонов
Мультсериалы0+

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Сюжет

Маша — невероятно активная девочка, которая никогда не сидит на месте и считает, что весь мир создан для неe одной. Машина индивидуальность не знает границ, поэтому урок труда легко оборачивается строительством парусного корабля, а набор художника — в разукрашивание всего леса.

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Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Маша и Медведь»

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