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Маша и Медведь
10-й сезон
67-я серия

Маша и Медведь (мультсериал, 2017) сезон 10 серия 67 смотреть онлайн

8.52017, Маша и Медведь. Цирк, да и только
Мультсериалы, Для самых маленьких0+

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О сериале

Весна – время веселиться и играть. В лесу тает снег, и Маша и пингвин резвятся, забыв обо всeм. В результате Маша заболевает. Болеть нелегко, но как приятно, когда рядом есть те, кто всегда готов позаботиться и развлечь. Ведь лучшее лекарство - это смех! Машины гости нашли рецепт быстрого выздоровления - цирк!

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мультсериалы, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
7 мин / 00:07

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Маша и Медведь»