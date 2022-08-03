Весна – время веселиться и играть. В лесу тает снег, и Маша и пингвин резвятся, забыв обо всeм. В результате Маша заболевает. Болеть нелегко, но как приятно, когда рядом есть те, кто всегда готов позаботиться и развлечь. Ведь лучшее лекарство - это смех! Машины гости нашли рецепт быстрого выздоровления - цирк!

