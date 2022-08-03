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Маша и Медведь
10-й сезон
69-я серия

Маша и Медведь (мультсериал, 2017) сезон 10 серия 69 смотреть онлайн

8.52017, Маша и Медведь. Сколько волка ни корми...
Мультсериалы, Для самых маленьких0+

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О сериале

Маша увлеченно играет в дочки-матери, а Розочка хочет попробовать на вкус самостоятельную жизнь. Она меняется местами с волками и теперь они - объект Машиных забот и ухаживаний. Розочка же наслаждается взрослой жизнью, в которой всe не так просто...

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мультсериалы, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
7 мин / 00:07

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Маша и Медведь»