Маша и Медведь (мультсериал, 2017) сезон 10 серия 69 смотреть онлайн

Маша увлеченно играет в дочки-матери, а Розочка хочет попробовать на вкус самостоятельную жизнь. Она меняется местами с волками и теперь они - объект Машиных забот и ухаживаний. Розочка же наслаждается взрослой жизнью, в которой всe не так просто...

