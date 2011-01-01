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Маша и Медведь
3-й сезон
15-я серия

Маша и Медведь (мультсериал, 2011) сезон 3 серия 15 смотреть онлайн

8.52011, Маша и Медведь. Будьте здоровы!
Мультсериалы0+

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Сюжет

Мультсериал про девочку Машу, которая никому не дает покоя, и в первую очередь — своему другу Медведю.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Маша и Медведь»