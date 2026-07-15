WinkСериалыМаньячелло1-й сезон6-я серия
2021, Маньячелло. Сезон 1. Серия 6
Комедия, Триллер16+
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Маньячелло (сериал, 2021) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
О сериале
Деревенский маньяк Тимофей из деревни Сосновка очень любит классическую литературу. Настолько, что свои убийства инсценирует по мотивам произведений Булгакова, Достоевского, Шекспира и других книжных классиков, но местные полицейские не могут этого понять. Лучом света в тёмном царстве становится для Тимофея следователь Ольга, которая приезжает в Сосновку из города и сразу замечает литературную подоплёку преступлений. Но начальство не желает слушать её догадки.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
- ЖБРежиссёр
Жаргал
Бадмацыренов
- ВГАктёр
Вадим
Гусевский
- АКАктриса
Ася
Касьянова
- РХАктёр
Раушан
Хасанов
- СГАктёр
Сергей
Гордейчук
- ЖБАктёр
Жаргал
Бадмацыренов
- АКСценарист
Александр
Кузьминов
- ЖБСценарист
Жаргал
Бадмацыренов
- ЕНПродюсер
Евгений
Никишов
- ВФПродюсер
Валерий
Федорович
- ИГПродюсер
Иван
Голомовзюк
- ВМПродюсер
Виктор
Митрофанов
- ИСКомпозитор
Игорь
Сычев