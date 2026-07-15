Маньячелло. Сезон 1. Серия 3
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Сериалы
Маньячелло
1-й сезон
3-я серия
2021, Маньячелло. Сезон 1. Серия 3
Комедия, Триллер16+
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Маньячелло (сериал, 2021) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Деревенский маньяк Тимофей из деревни Сосновка очень любит классическую литературу. Настолько, что свои убийства инсценирует по мотивам произведений Булгакова, Достоевского, Шекспира и других книжных классиков, но местные полицейские не могут этого понять. Лучом света в тёмном царстве становится для Тимофея следователь Ольга, которая приезжает в Сосновку из города и сразу замечает литературную подоплёку преступлений. Но начальство не желает слушать её догадки.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Триллер
Время
29 мин / 00:29

Рейтинг

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