Деревенский маньяк Тимофей из деревни Сосновка очень любит классическую литературу. Настолько, что свои убийства инсценирует по мотивам произведений Булгакова, Достоевского, Шекспира и других книжных классиков, но местные полицейские не могут этого понять. Лучом света в тёмном царстве становится для Тимофея следователь Ольга, которая приезжает в Сосновку из города и сразу замечает литературную подоплёку преступлений. Но начальство не желает слушать её догадки.

