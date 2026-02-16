Маменькин сынок. Сезон 1. Серия 3
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Маменькин сынок
1-й сезон
3-я серия
7.92025, Маменькин сынок. Сезон 1. Серия 3
Реалити - шоу18+
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Маменькин сынок (сериал, 2025) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Истории женщин, вынужденных жить под одной крышей со своей свекровью. Их личная жизнь находится под постоянным присмотром «мамы», но мужья никак не хотят съезжать и занимать взрослую позицию. Профессиональный психолог проекта пытается помочь женщинам спасти семейные отношения.

Страна
Россия
Жанр
Реалити - шоу
Качество
Full HD
Время
69 мин / 01:09

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