Маменькин сынок (сериал, 2025) смотреть онлайн

Истории женщин, вынужденных жить под одной крышей со своей свекровью. Их личная жизнь находится под постоянным присмотром «мамы», но мужья никак не хотят съезжать и занимать взрослую позицию. Профессиональный психолог проекта пытается помочь женщинам спасти семейные отношения.

