Маменькин сынок. Сезон 1
Wink
Сериалы
Маменькин сынок
1-й сезон

Маменькин сынок (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

2025, Маменькин сынок. Сезон 1 12 серий
16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Истории женщин, вынужденных жить под одной крышей со своей свекровью. Их личная жизнь находится под постоянным присмотром «мамы», но мужья никак не хотят съезжать и занимать взрослую позицию. Профессиональный психолог проекта пытается помочь женщинам спасти семейные отношения.

Страна
Россия

Рейтинг