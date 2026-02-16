Маменькин сынок (сериал, 2025) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Маменькин сынок. Сезон 1. Серия 2
Маменькин сынок
1-й сезон
2-я серия
2025, Маменькин сынок. Сезон 1. Серия 2
16+
Истории женщин, вынужденных жить под одной крышей со своей свекровью. Их личная жизнь находится под постоянным присмотром «мамы», но мужья никак не хотят съезжать и занимать взрослую позицию. Профессиональный психолог проекта пытается помочь женщинам спасти семейные отношения.

Россия
Full HD
62 мин / 01:02

