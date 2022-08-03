Мама (2018). Серия 12
Wink
Сериалы
Мама (2018)
1-й сезон
12-я серия

Мама (2018) (сериал, 2018) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

9.02018, Мама (2018). Серия 12
Мелодрама16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Вера – прекрасный специалист, искренне любит свою работу и учеников. Ее личная судьба не сложилась, но она по-прежнему верит, что найдет свое счастье. Вера готова помогать всем, кто нуждается в помощи, и отстаивать свои принципы даже вопреки мнению коллег. Также принципиальна она и в личных отношениях.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
9.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мама (2018)»