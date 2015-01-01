Малышарики (мультсериал, 2015) сезон 4 серия 38 смотреть онлайн бесплатно

WinkДетямМалышарики4-й сезонПирамиды
2015, Пирамиды
Мультсериалы0+
Малышарики (мультсериал, 2015) сезон 4 серия 38
О сериале
Мультсериал о том, какими любимые герои «Смешариков» были в детстве. Вместе с шарообразными малышами юные зрители учатся бегать, прыгать и делать множество других интересных вещей, а также постоянно открывают что-то новое в окружающем мире. «Малышарики» – «Смешарики» для самых маленьких!
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы
КачествоFull HD
Время5 мин / 00:05
Рейтинг
9.0 КиноПоиск
7.8 IMDb
- ММРежиссёр
Марина
Мошкова
- ТМРежиссёр
Татьяна
Мошкова
- АБРежиссёр
Анна
Борисова
- ТПРежиссёр
Татьяна
Полиектова
- АГАктриса
Анна
Геллер
- Актёр
Константин
Хабенский
- ММАктриса
Марианна
Мокшина
- КБАктриса
Ксения
Бржезовская
- СКАктриса
Светлана
Кузнецова
- ММАктриса
Мариам
Мерабова
- ДЛАктриса
Дарья
Летникова
- Актриса
Юлия
Рудина
- ИМСценарист
Игорь
Мельников
- КССценарист
Катерина
Савчук
- МБСценарист
Мария
Большакова
- ИКСценарист
Иордан
Кефалиди
- ИППродюсер
Илья
Попов
- ЮНПродюсер
Юлия
Николаева
- ААПродюсер
Александра
Артемьева
- АКПродюсер
Анна
Кораблева
- ТПХудожница
Татьяна
Полиектова
- ОПХудожница
Ольга
Полиектова
- АУХудожница
Анна
Уманец
- МСХудожница
Мария
Сусидко
- АММонтажёр
Аркадий
Муратов
- АПМонтажёр
Андрей
Прядченко
- ПБМонтажёр
Павел
Бажутин
- МЛКомпозитор
Марина
Ланда