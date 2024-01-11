Маленький принц (мультсериал, 2010) сезон 3 серия 17 смотреть онлайн

Очаровательный мультсериал о приключениях мальчика и лиса, которые спасают разные планеты от происков коварного змея, по мотивам сказки Экзюпери. Маленький принц живет на астероиде вместе с любимой Розой и другом Лисом, пока однажды не отправляется вслед за злым Змеем, который пытается подчинить себе другие планеты. Отважный мальчик считает своим долгом спасти их обитателей от хаоса, который сеет злодей. Вместе с Лисом он путешествует по планетам, вокруг которых из-за чар Змея начинает сгущаться тьма, и убеждает местных жителей не поддаваться влиянию Искусителя, провоцирующего людей совершать разрушительные поступки. Там, где Змей успел натворить дел, уже происходят страшные вещи. На одной планете остановилось время, так как часовщик по совету злодея перестал работать, на другой — жар-птица сжигает все вокруг из-за украденной короны. Сумеют ли Мальчик и Лис устранить эти неприятности и предотвратить новые, подскажет «Маленький принц» — мультсериал 2010 смотреть онлайн можно на Wink.

