Маленькие совпадения. Сезон 3. Серия 6
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Маленькие совпадения
3-й сезон
6-я серия

Маленькие совпадения (сериал, 2018) сезон 3 серия 6 смотреть онлайн

8.42018, Pequeñas coincidencias
Комедия18+
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О сериале

История о Марте, владелице магазина свадебного платья, и Хавьере, гастрономическом критике. Они похожи своим гедонизмом, причем в его самой снобистской версии, и нежеланием усложнять жизнь постоянными отношениями. Так что же может соединить этих двоих?

Страна
Испания
Жанр
Комедия
Время
35 мин / 00:35

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Маленькие совпадения»