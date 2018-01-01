Маленькие совпадения. Сезон 3. Серия 10
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Маленькие совпадения
3-й сезон
10-я серия

Маленькие совпадения (сериал, 2018) сезон 3 серия 10 смотреть онлайн

8.32018, Pequeñas coincidencias
Комедия18+

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О сериале

История о Марте, владелице магазина свадебного платья, и Хавьере, гастрономическом критике. Они похожи своим гедонизмом, причем в его самой снобистской версии, и нежеланием усложнять жизнь постоянными отношениями. Так что же может соединить этих двоих?

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Страна
Испания
Жанр
Комедия
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Маленькие совпадения»