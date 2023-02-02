Многосерийная мелодрама о том, что порой мы совсем не знаем своих близких. Марина с радостью соглашается на предложение своего возлюбленного Петра пожениться. Осталось совсем немного — дождаться, пока он вернется из командировки. Однажды в кафе Марина знакомится с Леной и приходит ей на помощь, когда девушку называют воровкой. Марина приглашает новую знакомую к себе и выслушивает ее шокирующую историю о жестоком отчиме. К своему ужасу Марина понимает, что рассказывает Лена о Петре. Что предпримет главная героиня теперь, расскажет сериал «Маленькая тайна, большая ложь» (2022), смотреть который можно онлайн в сервисе Wink.

