Маленькая тайна, большая ложь. Сезон 1
Wink
Сериалы
Маленькая тайна, большая ложь
1-й сезон

Маленькая тайна, большая ложь (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

8.32022, Маленькая тайна, большая ложь. Сезон 1 4 серии
Мелодрама18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Многосерийная мелодрама о том, что порой мы совсем не знаем своих близких. Марина с радостью соглашается на предложение своего возлюбленного Петра пожениться. Осталось совсем немного — дождаться, пока он вернется из командировки. Однажды в кафе Марина знакомится с Леной и приходит ей на помощь, когда девушку называют воровкой. Марина приглашает новую знакомую к себе и выслушивает ее шокирующую историю о жестоком отчиме. К своему ужасу Марина понимает, что рассказывает Лена о Петре. Что предпримет главная героиня теперь, расскажет сериал «Маленькая тайна, большая ложь» (2022), смотреть который можно онлайн в сервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Маленькая тайна, большая ложь»