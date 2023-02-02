Маленькая тайна, большая ложь (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн
8.32022, Маленькая тайна, большая ложь. Сезон 1 4 серии
Мелодрама18+
Сезоны и серии
О сериале
Многосерийная мелодрама о том, что порой мы совсем не знаем своих близких. Марина с радостью соглашается на предложение своего возлюбленного Петра пожениться. Осталось совсем немного — дождаться, пока он вернется из командировки. Однажды в кафе Марина знакомится с Леной и приходит ей на помощь, когда девушку называют воровкой. Марина приглашает новую знакомую к себе и выслушивает ее шокирующую историю о жестоком отчиме. К своему ужасу Марина понимает, что рассказывает Лена о Петре. Что предпримет главная героиня теперь, расскажет сериал «Маленькая тайна, большая ложь» (2022), смотреть который можно онлайн в сервисе Wink.
- АБРежиссёр
Анна
Боровская
- РПРежиссёр
Руслан
Паушу
- ИГАктриса
Ирина
Горячева
- НЧАктёр
Никита
Чеканов
- ЕЛАктриса
Евгения
Любимова
- АААктриса
Анна
Алексахина
- НЛАктриса
Наталья
Лыжина
- СКАктёр
Сергей
Козик
- АСАктриса
Антонина
Степакова
- Сценарист
Ася
Гусева
- Сценарист
Кира
Худолей
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- ТСПродюсер
Татьяна
Северюхина
- АГПродюсер
Ася
Гойзман
- ИЦХудожница
Ирина
Целикова
- ИБОператор
Игорь
Бучнев
- ИЗКомпозитор
Илья
Зудин