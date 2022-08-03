Маленькая барабанщица (сериал, 2018) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Израильские спецслужбы нанимают английскую актрису, чтобы она внедрилась в ячейку палестинских террористов. Шпионский триллер «Маленькая барабанщица» — сериал по роману Джона ле Карре, снятый режиссером «Олдбоя» Пак Чхан-уком с Флоренс Пью, Александром Скарсгардом и Майклом Шенноном в главных ролях.



1979 год, ФРГ. Палестинский террорист Мишель вместе с сообщницей совершает теракт, в результате которого погибает восьмилетний сын видного израильского дипломата. Чтобы раскрыть и уничтожить террористическую ячейку, в Европу прибывает Мартин Курц, опытный агент Моссада. Вскоре Куртц узнает, что Мишель в своих операциях использует женщин из Европы, которых вербует, убедив в высоких идеалах террористов. Тогда Курц решает нанять английскую актрису Чарли, с которой его агенты встретились в Греции. Она должна внедриться к террористам и помочь устранить их лидера.



Через что придется пройти Чарли ради этой миссии, расскажет мини-сериал «Маленькая барабанщица» 2018 года, смотреть онлайн который вы сможете в подписке Amediateka на Wink.

