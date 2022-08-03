Маленькая барабанщица (сериал, 2018) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
Израильские спецслужбы нанимают английскую актрису, чтобы она внедрилась в ячейку палестинских террористов. Шпионский триллер «Маленькая барабанщица» — сериал по роману Джона ле Карре, снятый режиссером «Олдбоя» Пак Чхан-уком с Флоренс Пью, Александром Скарсгардом и Майклом Шенноном в главных ролях.
1979 год, ФРГ. Палестинский террорист Мишель вместе с сообщницей совершает теракт, в результате которого погибает восьмилетний сын видного израильского дипломата. Чтобы раскрыть и уничтожить террористическую ячейку, в Европу прибывает Мартин Курц, опытный агент Моссада. Вскоре Куртц узнает, что Мишель в своих операциях использует женщин из Европы, которых вербует, убедив в высоких идеалах террористов. Тогда Курц решает нанять английскую актрису Чарли, с которой его агенты встретились в Греции. Она должна внедриться к террористам и помочь устранить их лидера.
Через что придется пройти Чарли ради этой миссии, расскажет мини-сериал «Маленькая барабанщица» 2018 года, смотреть онлайн который вы сможете в подписке Amediateka на Wink.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрДрама, Триллер
КачествоSD
Время55 мин / 00:55
- Режиссёр
Пак
Чхан-ук
- Актриса
Флоренс
Пью
- Актёр
Александр
Скарсгард
- Актёр
Майкл
Шеннон
- Актёр
Майкл
Мошонов
- Актриса
Симона
Браун
- ГФАктёр
Геннадий
Флейшер
- КХАктриса
Клер
Холман
- ДЛАктёр
Дэниэл
Литман
- КСАктриса
Кейт
Самптер
- АПАктёр
Алессандро
Пьявани
- ДлСценарист
Джон
ле Карре
- Продюсер
Саймон
Корнуэлл
- Продюсер
Стивен
Корнуэлл
- ДлПродюсер
Джон
ле Карре
- МДХудожница
Мария
Джуркович
- ДКХудожник
Дин
Клегг
- КУОператор
Ким
У-хён
- ЧЁКомпозитор
Чо
Ён-ук