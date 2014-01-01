Сайкики. Проводники в невидимый мир
Wink
Детям
Люди силы
1-й сезон
Сайкики. Проводники в невидимый мир

Люди силы (сериал, 2014) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

7.22014, Сайкики. Проводники в невидимый мир
ТВ-шоу, Документальный12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Самый мистический проект телеканала «Моя Планета» рассказывает о людях, обладающих силой, которой нет логического объяснения. В разных частях света им дают разные имена: шаманы, ясновидцы, колдуны, целители, нагуали, старцы.

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Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу, Документальный
Время
43 мин / 00:43

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