Баксы. Шаманы великой степи
Wink
Детям
Люди силы
1-й сезон
Баксы. Шаманы великой степи

Люди силы (сериал, 2014) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

7.42014, Баксы. Шаманы великой степи
ТВ-шоу, Документальный12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Самый мистический проект телеканала «Моя Планета» рассказывает о людях, обладающих силой, которой нет логического объяснения. В разных частях света им дают разные имена: шаманы, ясновидцы, колдуны, целители, нагуали, старцы.

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Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу, Документальный
Время
43 мин / 00:43

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