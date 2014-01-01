Люди силы (сериал, 2014) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно

Абхазия. Напэ Ла - заговаривающий горы
ТВ-шоу, Документальный12+

Самый мистический проект телеканала «Моя Планета» рассказывает о людях, обладающих силой, которой нет логического объяснения. В разных частях света им дают разные имена: шаманы, ясновидцы, колдуны, целители, нагуали, старцы.

Россия
ТВ-шоу, Документальный
44 мин / 00:44

