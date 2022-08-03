Гватемала. В поисках нагуаля
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Люди силы
1-й сезон
Гватемала. В поисках нагуаля

Люди силы (сериал, 2014) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

7.62014, Гватемала. В поисках нагуаля
ТВ-шоу, Документальный18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Самый мистический проект телеканала «Моя Планета» рассказывает о людях, обладающих силой, которой нет логического объяснения. В разных частях света им дают разные имена: шаманы, ясновидцы, колдуны, целители, нагуали, старцы.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу, Документальный
Время
44 мин / 00:44

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