Любовные авантюры (сериал, 2004) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Эротический Декамерон, или мужские откровения. Ох уж эти мужчины! Они давали клятву никогда не жениться, но связали себя узами брака. Теперь они вспоминают о былых похождениях! Самые откровенные признания четырех мачо в пикантной комедии по мотивам романов Ги де Мопассана.





Сериал Любовные авантюры 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.