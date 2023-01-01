Любовные авантюры
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Любовные авантюры

Любовные авантюры (сериал, 2004) смотреть онлайн

6.82004, Lubovnye avantury 1 сезон
Мелодрамы, Комедии18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Эротический Декамерон, или мужские откровения. Ох уж эти мужчины! Они давали клятву никогда не жениться, но связали себя узами брака. Теперь они вспоминают о былых похождениях! Самые откровенные признания четырех мачо в пикантной комедии по мотивам романов Ги де Мопассана.


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Актёры и съёмочная группа сериала «Любовные авантюры»

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