Любовные авантюры (сериал, 2004) смотреть онлайн
6.82004, Lubovnye avantury 1 сезон
Мелодрамы, Комедии18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Сезоны и серии
Сюжет
Эротический Декамерон, или мужские откровения. Ох уж эти мужчины! Они давали клятву никогда не жениться, но связали себя узами брака. Теперь они вспоминают о былых похождениях! Самые откровенные признания четырех мачо в пикантной комедии по мотивам романов Ги де Мопассана.
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыКомедии, Приключения, Мелодрамы
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
- ВЗРежиссёр
Валерий
Зеленский
- АКАктёр
Андрей
Кузнецов-Вечеслов
- Актёр
Сергей
Астахов
- АКАктёр
Арсений
Ковальский
- ОКАктёр
Олег
Каменщиков
- ЭКАктёр
Эвклид
Кюрдзидис
- Актриса
Любовь
Тихомирова
- ОРАктриса
Ольга
Родионова
- ЕЛАктриса
Евгения
Лютая
- АГАктриса
Анжела
Голубева
- МЮАктриса
Мария
Юхананова
- ВЗСценарист
Валерий
Зеленский
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- АЩХудожник
Александр
Щурихин
- РАОператор
Радик
Аскаров
- ИКОператор
Ирина
Куртина
- МПКомпозитор
Максим
Покровский
- ЕШКомпозитор
Елена
Шевлягина