Любовь напоказ. Сезон 1. Серия 83
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Любовь напоказ
1-й сезон
83-я серия

Любовь напоказ (сериал, 2020) сезон 1 серия 83 смотреть онлайн

9.12020, Afili Ask
Мелодрамы, Комедии18+
Серия в подписке «START»

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

В кругу друзей Айше называют «Плохой девочкой», такое прозвище ей дали из-за ее буйного и взрывного характера. А Керем - ловелас, наследник огромной империи, который никак не желает остепениться и создать семью. Однажды он встречает Айше.

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Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.7 IMDb