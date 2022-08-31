Любовь напоказ (сериал, 2020) сезон 1 серия 49 смотреть онлайн

Любовь напоказ. Сезон 1. Серия 49
9.02020, Afili Ask
Мелодрама, Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

В кругу друзей Айше называют «Плохой девочкой», такое прозвище ей дали из-за ее буйного и взрывного характера. А Керем - ловелас, наследник огромной империи, который никак не желает остепениться и создать семью. Однажды он встречает Айше.

Страна
Турция
Жанр
Комедия, Мелодрама
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.6 IMDb