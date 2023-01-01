Биография

Бурджу Озберк — актриса телевидения и кино. Родилась в Эскишехире 12 декабря 1989 года. После выпуска из старшей школы поступила в Университета Хаджеттепе в Анкаре, и, получив диплом, актриса присоединилась к труппе театра «Татбикат», которым руководит Эрдал Бешикчиолу. Впервые на телеэкране Бурджу Озберк появилась в знаменитой мелодраме «Великолепный век», где артистка сыграла роль повзрослевшей дочери Хатидже и Ибрагима. Также ее можно увидеть сериалах «Замечательный зять», «Любовь, разум, месть», «Семья Аслан», «Дочери Гюнеш», «Любовь напоказ», «Миндальные сладости», «Сироты».