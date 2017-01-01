Любовь короля. Сезон 1. Серия 15
Wink
Сериалы
Любовь короля
1-й сезон
15-я серия
9.22017, The King in love (Wangeun saranghanda)
Мелодрамы16+

Любовь короля (сериал, 2017) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

В центре сюжета - трое молодых людей. Девушка из богатой и влиятельной семьи знакомится с принцем и его телохранителем. Отношения, которые начинались как дружба, закончились соперничеством двух мужчин за сердце прекрасной девушки.

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Информация

Страна
Южная Корея
Качество
Full HD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.2 IMDb