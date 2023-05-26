Любовь короля (сериал, 2017) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

WinkСериалыЛюбовь короля1-й сезон13-я серия
Мелодрама16+
О сериале
В центре сюжета - трое молодых людей. Девушка из богатой и влиятельной семьи знакомится с принцем и его телохранителем. Отношения, которые начинались как дружба, закончились соперничеством двух мужчин за сердце прекрасной девушки.
СтранаЮжная Корея
ЖанрМелодрама
Время56 мин / 00:56
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.2 IMDb