Любовь короля (сериал, 2017) сезон 1 серия 18 смотреть онлайн бесплатно

В центре сюжета - трое молодых людей. Девушка из богатой и влиятельной семьи знакомится с принцем и его телохранителем. Отношения, которые начинались как дружба, закончились соперничеством двух мужчин за сердце прекрасной девушки.





Сериал Любовь короля 1 сезон 18 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.