Любовь короля
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Любовь короля
9.22017, The King in love (Wangeun saranghanda) 1 сезон
Мелодрамы16+

Любовь короля (сериал, 2017) смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

В центре сюжета - трое молодых людей. Девушка из богатой и влиятельной семьи знакомится с принцем и его телохранителем. Отношения, которые начинались как дружба, закончились соперничеством двух мужчин за сердце прекрасной девушки.

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Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.2 IMDb