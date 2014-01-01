Лучшие друзья собак. Сезон 1. Серия 6
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Лучшие друзья собак
1-й сезон
6-я серия
8.22014, Dog's Best Friend
Документальные6+
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Лучшие друзья собак (сериал, 2014) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Собаки — лучшие друзья не только человека. Они могут завести невероятные приятельские отношения и с другими животными — обезьянами, птицами и даже дельфинами.

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Рейтинг

7.0 IMDb