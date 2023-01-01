Лучшие друзья собак
Wink
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Лучшие друзья собак
8.22014, Dog's Best Friend 1 сезон
Документальные6+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Лучшие друзья собак (сериал, 2014) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Собаки — лучшие друзья не только человека. Они могут завести невероятные приятельские отношения и с другими животными — обезьянами, птицами и даже дельфинами.

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Рейтинг

7.0 IMDb